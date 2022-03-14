MARFİ Otomotiv sağlık çalışanlarına özel kampanya yaptı

Birbirinden farklı modelleri ile marfi otomotiv herkesin tercih ettiği marka olan fiat sektörde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Her ay farklı kampanyayla müşterilerine hizmet veren FİAT Marfi Otomotiv, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel kampanya yaptı.

Kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan FİAT Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Zeki Kütük, “her ay yapılan farklı kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz.” diye konuştu.