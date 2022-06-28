MARFİ Otomotiv’de gerçekleştirilen özel tanıtımla, ‘Edizione Speciale’, müşterilerle buluşturuldu!
Alfa Romeo’nun Kahramanmaraş’taki temsilcisi MARFİ Otomotiv’de gerçekleştirilen özel tanıtımla Türkiye’de ön satışına başlanan Tonale’nin 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motorlu lansmana özel versiyonu ‘Edizione Speciale’, müşterilerle buluşturuldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.06.2022, 17:53 28.06.2022, 19:14
Otomobilin 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik vites seçenekli versiyonu eylül ayından itibaren satışa sunulacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı,
Bayimizin de özverili çalışmasıyla, markamızın potansiyelini daha yukarıya taşıyacağız”
Marfi Otomotiv Alfa Romeo Satış Müdürü Mehmet Yörür’de Tonale hakkında bilgi verdi.
İskur Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul, “Alfa Romeo ve Jeep markasını Kahramanmaraş’ta temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.
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