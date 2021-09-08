MARFİ Otomotivden kaçırılmayacak fırsat!

Yenilenen Sedan, Suv ve Hatchback Modelleri ile MARFİ Otomotiv herkesin tercih ettiği marka olan Fiat sektörde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

ÖTV indirimlerinin yanı sıra müşterilerine sağladığı eşsiz kampanyalar ve araçlarda ki konfor ile 1 numara olan Fiat MARFİ Otomotiv yeni kampanyaları vatandaşların hizmetine sundu.

Fiat tutkunları bazı sıfır araçlarda yapılan ÖTV indiriminin ardından Fiat Marfi’nin yolunu tuttu. Fiat Marfi Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Erhan Yenikomşu Fiat MARFİ’de yoğun talep artışı olduğunu söyledi.