MARFİ Otomotivden kaçırılmayacak fırsatlar!
FİAT tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan MARFİ otomotiv, Mayıs ayı kampanyalarının tanıtımı yapmak için Kahramanmaraş’ın doğa harikası ve turizminde önemli yere sahip olan Başkonuş yaylasını tercih etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 16:58 12.05.2022, 18:04
Herkesin merakla beklediği FİAT Egea Hybrid aracın doğayla içi içe yapılan çekimleri görsel şölen oluşturdu
Fiat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Zeki Kütük, tüm Kahramanmaraş halkını en özel fiyatlardan ve indirimlerden yararlanmak üzere showroom’a bekledikleri söyledi.
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
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|P
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|36
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|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
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|13. Galatasaray
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|36
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|36
|34
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|36
|28
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|O
|P
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|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
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|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
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|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29