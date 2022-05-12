MARFİ Otomotivden kaçırılmayacak fırsatlar!

Herkesin merakla beklediği FİAT Egea Hybrid aracın doğayla içi içe yapılan çekimleri görsel şölen oluşturdu

Fiat Marfi Otomotiv Satış Danışmanı Zeki Kütük, tüm Kahramanmaraş halkını en özel fiyatlardan ve indirimlerden yararlanmak üzere showroom’a bekledikleri söyledi.