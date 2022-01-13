MARFİ Otomotivden kaçırılmayacak fırsatlar!

FİAT tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan MARFİ Otomotiv, kaçırılmayacak fırsatlarla kahramanmaraş halkına hizmet etmeye devam ediyor.

ÖTV indirimlerinin yanı sıra müşterilerine sağladığı eşsiz kampanyalar ve araçlarda ki konfor ile 1 numara olan FİAT Marfi otomotiv yeni kampanyaları vatandaşların hizmetine sundu.

FİAT MARFİ Otomotiv Satış Danışmanı Zeki Kütük tüm Kahramanmaraş halkını en özel fiyatlardan ve indirimlerden yararlanmak üzere showroom’a bekledikleri söyledi.