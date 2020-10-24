Marha Butik, Kahramanmaraş’ta hizmete açıldı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 25/D Sezgi Apartmanı altında gerçekleştirilen açılışa, Yargıtay Üyeleri’nden Bilgin Başaran ve Süleyman Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, Kahramanmaraş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, SGK Eğitim Şube Müdürü Manolya Arslan’da katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Marha Butik İşletme Müdürü Mutlu Eşin, kente böyle bir mağaza kazandırdıkları içi mutlu olduğunu dile getirdi.

HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK

Konuşmasında Hizmet için yola çıktıklarını belirten Mutlu Eşin, “İz bırakan çizgiler sloganıyla güzel Kahramanmaraş’ımızın güzel hanımlarına hizmet için yola çıktık. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Benim gibi girişimci kadınlarımızın sayısının artmasını diliyorum. Evimin ve ülkemin ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Sağlıklı günlerde memleketimin hanımlarıyla el ele güzel görünmek dileğiyle burada bulunan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunarım. Açılışımızı gerçekleştirdiğimiz bu mağazamız Kahramanmaraş’a hayırlı olsun. Buraya kadar gelerek açılışımıza katılan, bürokratlarımıza aile dostlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu günümüzde yanımızda oldunuz” Dedi.

Yapılan konuşmanın ardında dua edildi. Açılışa katılan konuklarla açılış kurdelesi kesildi.