Marisit mobilya mimarlara özel kokteyl düzenledi

Ofis mobilyaları, restaurant, bahçe mobilyaları gibi geniş çeşit yelpazesi mimarlara tanıtıldı.



1966 yılından bu yana aktif olarak Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Marisit ofis mobilyaları üreterek sektöründe kaliteli ürün ve hayallere dokuna tasarımlarıyla adını zirveye taşımaya devam ediyor.



Çağdaş ve özgün tasarımlarıyla kendine hayran bırakan Marisit mobilya kaliteli, konfor, ergonomik unsurları ön planda tutarak müşterilerine olan titiz kalite anlayışıyla günümüz teknolojik gelişmeleri de takip ederek daima bir adım önde olmayı sürdürüyor.



Marisit mobilya’nın düzenlediği kokteyl’ katılan mimarlar Marisit’in kalitesini ve eşsiz tasarımını aksu habere anlattı.