Marka Şehirler’in Durağı Dulkadiroğlu Oldu!
Medeniyetler Durağı Olan Dulkadiroğlu’na İvme Kazandırarak İlçeyi Yeniden İnşa Eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Beyaz TV’de Marka Şehirler Programının Konuğu Oldu.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2020, 19:19 29.08.2020, 19:58
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Medeniyetler Durağı Olan Dulkadiroğlu’na İvme Kazandırarak İlçeyi Yeniden İnşa Eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Beyaz TV’de Marka Şehirler Programının Konuğu Oldu.
Başkan Okay Programda İlçeye Kazandırdıkları Dulkadiroğlu Külliyesi Hakkında Bilgiler Verdi.
Başkan Okay Son Olarak Tarihin Ve Medeniyetin Yaşatılması Açısından Şehre Kazandırdıkları Tarihi Konaklar Hakkında Da Bilgiler Verdi.
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