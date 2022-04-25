Markasi Hastanesinde gün boyu Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe’nin tekniklerini gözlemledi!

Bünyesinde bulundurduğu yetenekli hekimler sayesinde adından sıkça söz ettiren Özel Markasi Hastanesi her geçen gün hekim kadrosuyla başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe’nin başarılı operasyonlarını takip etmek için Kolombiya’dan gelen Dr. Jose Miguel Silva Herrera, gün boyu Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe’nin tekniklerini gözlemledi.

Operasyonlar sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Erkan Efe “hastane olarak başarılı operasyonlar gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve buna ilgi gösterden Dr. Jose Silva’ya teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Aksu Haber’e Özel Markasi Hastanesi ve operasyonlarını değerlendiren Dr. Jose Miguel Silva Herrera “çok başarılı işlere imza atılıyor bu hastane de ve beni de güzel ağırladılar” diye konuştu.