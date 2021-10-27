Markasi Otel'den açılış öncesi basın lansmanı!

Birbirinden güzel onlarca odası ve müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla otelcilik sektörüne faklı bir bakış açısı kazandıran Markasi Otel 29 Ekimde açılışını gerçekleştirecek.

Bu kapsamda iki ay önce el değiştirerek yepyeni bir tarza bürünen Markasi Otel açılışı öncesinde ulusal ve yerel bazda kent genelinde hizmet veren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Markasi Otel Genel Müdürü Nuri Selimoğlu burada basın mensuplarıyla oteli gezerek otelde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

Düzenlenen toplantı sonrasında bir açıklama yapan Markasi Otel Genel Müdürü Nuri Selimoğlu oteli baştan aşağı yeniden dizayn ettiklerini belirterek çeşitli avantajlarla vatandaşların hizmetinde olduklarına dikkat çekti.