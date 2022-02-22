Market ve manavlardaki etiketler tek tek kontrol ediliyor!
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 15:55 22.02.2022, 16:59
Zabıta ekipleri Bu anlamda il genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlere ve manavlarda ki temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca ekmek gramaj, kasa reyon uyumluluğu ve son kullanma tarihi kontrolü denetimleri de yapıyor. Zabıta ekiplerinin, bu denetimlere devam edeceği belirtildi.
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