Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri takvimi yayımlandı. Bu kapsamında, ay boyunca tiyatro gösterilerinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar pek çok etkinlik Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlikler, 6 Mart Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek olan ‘Susam Sokağı’ adlı çocuk oyunuyla başlayacak. Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise ‘İhtiyar Kedi Garfi’ isimli çocuk oyunu miniklerle buluşacak. Etkinlik, 13 Mart Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sahne Maraş Rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri 3 farklı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sahne Maraş öğrencileri ilk olarak 27 Mart Pazar günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı çocuk oyunuyla perdelerini açacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde düzenlenecek tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Sahne Maraş oyuncuları aynı gün saat 19.00’da ise ‘Bir Evlenme Teklifi Ayı’ adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe 13 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek. Oyuncular, 28 Mart Pazartesi günü ise ‘Kiralık Budalası’ isimli yetişkin tiyatrosunu sahneleyecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Nurullah Genç

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 10 Mart Perşembe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Şair Nurullah Genç söyleşisi gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın üstleneceği program saat 20.00’da başlayacak.

Akbaba ile Mehmet Akif Konuşulacak

Etkinlik takvimi kapsamında, 12 Mart Cumartesi günü Yazar Fatih Akbaba ile ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı’ temalı söyleşi programı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 15.00’da kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Mustafa Tatcı

Etkinlik takvimi kapsamında düzenlenecek diğer bir programda ise 19 Mart Cumartesi günü Yazar Mustafa Tatcı, sanatseverlerle bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak.