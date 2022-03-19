Masa tenisi Bölge Şampiyonası sonuçlandı

Bu Anlamda Kahramanmaraş İl İçi Yapılan Masa Tenisi Turnuvasında İl Şampiyonu Olup Bölge Şampiyonasında Şehrimizi Temsil Etmeye Hak Kazanan Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, 15-17 Mart Tarihleri Arasında Tunceli’de Yapılan Bölge Şampiyonasında Finallere Kadar Yükselerek Bölge İkinci Oldu.

Bu anlamda Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, Kastamonu’da yapılacak okullar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası’nda şehrimizi temsil etmeye hak kazandı.