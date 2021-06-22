Masa tenisi masası dağıtım töreni düzenlendi

Törene Kahramanmaraş Gençli ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya, federasyon ile firma yetkilileri, sporcular ve aileler katılım sağladı.

Kahramanmaraş gençlik merkezinde gerçekleştirilen törende katılım sağlayan protokol sporcularla masa tenisi oynadı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gençli ve Spor İl Müdürü Cemil Boz: “Son dönemde gençlerimizin getirdiği başarılarla gururlanıyoruz ve destek noktasında da onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. bugün burada hediyelerin sporculara ulaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.