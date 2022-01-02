Maske sadece koronadan korumuyor!

Yapılan çalışmalar cerrahi maskelerin soğuk algınlığına veya gribe karşı en iyi korumanız olduğunu ortaya koyuyor.

KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, aksu haber’e yaptığı açıklamada, özellikle kışın maske takmanın sağlık açısından daha faydalı olduğunu söyledi