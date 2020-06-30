Maske takma zorunlu ama kurala uymayanlar bakın hangi bahanelere sarıldı...
Kahramanmaraş’ın en işlek caddelerinden biri olan Trabzon caddesinde vatandaşların büyük çoğunluğu maske kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2020, 16:53 30.06.2020, 18:17
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Bazı vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.
Muhabir Gökhan Çalı
Kamera: Mehmet Deveci
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