Masterchef ekibi Kervanhan’da! Kervancıoğlu'ndan dondurma şov

Sami Kervancıoğlu, MasterChef'e Kahramanmaraş lezzetlerini sergiledikten sonra dondurma şovu yaptı.

Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ise gösterilen ilgiden dolayı Kervancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Masterchef ekibi, kaledeki çekim sonrası Kahramanmaraş’ta Kervanhan’ı ziyaret ederek hem Maraş lezzetlerini tattılar hem de Maraş dondurmasının tadına baktılar.

Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini çok beğendiklerini söyleyen MasterChef jürilerine, kervanhan da çeşitli yöresel ürünler de hediye edildi.