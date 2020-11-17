Masterchef ekibi Kervanhan’da! Kervancıoğlu'ndan dondurma şov
Tv8’de milyonları ekrana kilitleyen Masterchef programının jürilerinden Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna, Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun misafiri oldu.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 18:09 17.11.2020, 19:24
Sami Kervancıoğlu, MasterChef'e Kahramanmaraş lezzetlerini sergiledikten sonra dondurma şovu yaptı.
Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ise gösterilen ilgiden dolayı Kervancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.
Masterchef ekibi, kaledeki çekim sonrası Kahramanmaraş’ta Kervanhan’ı ziyaret ederek hem Maraş lezzetlerini tattılar hem de Maraş dondurmasının tadına baktılar.
Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini çok beğendiklerini söyleyen MasterChef jürilerine, kervanhan da çeşitli yöresel ürünler de hediye edildi.
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