MasterChef Kahramanmaraş bölümünde atılan en komik 10 tweet

Türkiye’nin bir numaralı televizyon yarışması olan ve TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yapma yarışması olan MasterChef Türkiye, yeni bölümünü Kahramanmaraş’ta çekti. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen yarışmada Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini yapma yarışına giren aşçılar, hazırladıkları yemeklerle jürilerden geçer not almaya çalıştı.

Ünlü programı hem televizyondan takip eden hem de Twitter’da gündem yapan izleyiciler, ‘#MasterChefKahramanmaras’ etiketini kullanarak Twitter’dan görüşlerini paylaştı.

Kısa süre içerisinde Twitter’da Türkiye gündemine yerleşen etikette binlerce kullanıcı yorumlarını paylaşırken, bazı kullanıcıların attığı tweetler takipçileri gülmekten kırdı.

İşte dünkü programdaki en komik 10 tweet: