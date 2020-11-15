MasterChef Kahramanmaraş bölümünde atılan en komik 10 tweet
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü Kahramanmaraş’ta çekilirken, TV8 ekranlarına geçen izleyiciler Tarihi Maraş Kalesi’nde çekilen yeni bölümü ilgi ile izlerken, bir yandan da Twitter’da paylaşım yarışına girdi. İşte atılan birbirinden komik tweetler.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2020, 11:51 15.11.2020, 12:13
Türkiye’nin bir numaralı televizyon yarışması olan ve TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yapma yarışması olan MasterChef Türkiye, yeni bölümünü Kahramanmaraş’ta çekti. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen yarışmada Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini yapma yarışına giren aşçılar, hazırladıkları yemeklerle jürilerden geçer not almaya çalıştı.
Ünlü programı hem televizyondan takip eden hem de Twitter’da gündem yapan izleyiciler, ‘#MasterChefKahramanmaras’ etiketini kullanarak Twitter’dan görüşlerini paylaştı.
Kısa süre içerisinde Twitter’da Türkiye gündemine yerleşen etikette binlerce kullanıcı yorumlarını paylaşırken, bazı kullanıcıların attığı tweetler takipçileri gülmekten kırdı.
İşte dünkü programdaki en komik 10 tweet:
16°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2020
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:22
|İkindi
|15:05
|Akşam
|17:29
|Yatsı
|18:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6