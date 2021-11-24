Mavi Ay Kuaför, öğretmenler gününe özel kampanya başlattı!

Güncel kampanyalar ile sürekli adından söz ettiren Mavi Ay Kuaför, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla kadınların 1 numaralı tercihi olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mavi Ay Kuaför İşletmecisi Hatice Balkaya, “indirimden yararlanmak isteyen tüm öğretmenlerimizi işletmemize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.