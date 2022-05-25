Mavi Batı Aracılık ve Danışmanlık Firması ile iş birliği yaptı

Yurt dışında birçok ülkeye kentten işçi gönderen Mavi Batı bu kez Slovenya’nın önde gelen firmalarından biriyle anlaştı.

Bu anlaşma kapsamında Slovenya’da çalıştırılmak üzere Türkiye’den ilk kaynakçı ve mühendis alımları için adayları ile Kahramanmaraş’ta bugün itibarıyla seçmelere başlandı.

3 yıl önce hasta bakım, hemşire, servis elemanı göndermek için kurulan ve halen birçok ülkeye işçi götürmek için çalışmalarını sürdüren Mavi Batı hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yaşa şu sözlere yer verdi.

Mavi Batı Genel Müdürü Ayşe Ongun ise çalışmalarla ilgili şunları söyledi.

Slovenya’da şirket sahibi olan Zdenka Koçevar ise “ülkemizde çok önemli bir çit firmasıyız ve aşırı derece de işçi ihtiyacımız var. Bu yüzden bugün burada işçi seçmelerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ekonomist Yasemin Kök’de “Yatırım danışmanlığı şirketimize işçi talebi geldiği an Mavi Batı ile bir görüşme gerçekleştirdik ve bu yüzden Kahramanmaraş’tayız” sözlerine yer verdi.