Mavi kapaklar umut olmaya devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm için toplanan mavi kapaklar engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye olarak geri döndü.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 10:49 03.04.2022, 11:32
GSB(gençlik spor bakanlığı) Kahramanmaraş Sütçü İmam KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri mavi kapak topladılar, topladıkları kapaklar bir engelliye daha umut oldu.
Topladıkları mavi kapaklarla bir engellinin daha yüzünün gülmesine vesile olan öğrencilerin daha çok kapak toplamak için seferber olduklarını dile getiren Yurt Müdiresi Derya Abacı bu iş için yurt içerisinde her türlü imkânı sağladıklarını ifade etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mavi Kapak Gönüllüsü Abdülkadir Zeki Gülmez bu davranışından dolayı öğrencileri tebrik etti.
Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz ise bu anlamlı davranışlarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.
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