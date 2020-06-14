Mazisi şan ve şerefle dolu Jandarma Genel Komutanlığı 181 yaşında
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2020, 11:19
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Kutlama, Atatürk Meydanı'na İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün çelenk sunumu ile başladı.
Jandarma Genel Komutanlığının çelenk'inin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından pandemi nedeniyle sosyal mesafe dikkat ederek maske takan İl Jandarma Komutanlığı mensupları saygı duruşu yapmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından tören sona erdi.
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