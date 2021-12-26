“Mazlumlara Destek Kahvaltısı” programı düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 10 sivil toplum kuruluşunun kadın kolları tarafından 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda “Mazlumlara Destek Kahvaltısı” programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 11:52 26.12.2021, 18:23
500’den fazla kişinin katılım sağladığı kahvaltı programında toplanılan yardımlar; Afganistan, Suriye ve Üsküp’te yaşayan zor durumdaki insanlara bağışlanacak.
Programda İHH Başkanı Yusuf Bülbül açılış konuşmalarını yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı.
Programın Ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç Afganistan ve Suriye’deki içler acısı duruma değindi.
İHH Başkanı Yusuf Bülbül program hakkında düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
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