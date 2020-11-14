MD Beauty Center artık hizmetinizde!

'MD Beauty Center ile fark eidilmeye başlayın' sloganıyla yola MD Beauty Center kente farklı bir renk katarak tüm Kahramanmaraşlıların artık hizmetinde.

Açılışa özel birçok kampanya başlatan MD Beauty Center bay ve bayan müşteriler olmak üzere hizmet veriyor.

Güzellik merkezinin yanı sıra Diyetisten hizmetide verenMD Beauty Center Diyetisyeni Hande İrem Güler şu ifadelere yer verdi.

MD Beauty Center işletme sahibi Merve Dedoğlu yaptığı açıklamada açılışa özel birçok kampanyaların olduğunu belirtti.