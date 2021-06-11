MEB Arama Kurtarma Bi̇rli̇ği̇ İl ve İlçe Eki̇pleri̇ Kuruldu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara karşı önleyici tedbirler almak amacıyla il ve ilçelerde kurulan MEB AKUB ekiplerine İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Teşekkür Belgesi takdim etti.

Teşekkür Belgesi takdim töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, ekipler içerisinden gönüllü olarak seçilen ve 25 gönüllü personelden oluşan MEB AKUB il ekibinin de kurulduğunu belirtti, “2021 Yılı AFAD Farkındalık Eğitim yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Bakanlığımızın da direktifleriyle MEB AKUB ekiplerimizi oluşturduk. Bu ekiplerimizle yaptığımız çalışmaları kendimizi değil, başkalarını kurtarma çalışması olarak görüyoruz ve çalışmada gönüllü olup gayret sarf eden personellerimize teşekkür ediyorum.” dedi.