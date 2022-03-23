MEB'den '10 bin okul' projesi
Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak için çalışmalarını sürdüren Millî Eğitim Bakanlığı, 'Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni hayata geçirdi.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:59 23.03.2022, 18:06
Proje ile okulların altyapı eksiklikleri giderilecek, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi için gerekli destek sağlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf kahraman, kentte bulunan okullardan 133 tanesinin 'Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi' kapsamında iyileştirmeye alınacağını söyledi.
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