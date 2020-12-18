MEB'den kaynak desteği devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü koordinesinde Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencileri desteklemek hem de ülke genelinde akademik başarının artırılmasını sağlamak amacıyla ünite tekrar testleri, çalışma fasikülleri ve beceri temelli kitaplar öğrencilere ulaştırılmak üzere ilçe müdürlerine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 14:53 18.12.2020, 15:01
MEB'den kaynak desteği devam ediyor
MEB'den kaynak desteği devam ediyor
MEB'den kaynak desteği devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde illerde Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde çalışan ve okullarda görev yapan öğretmenlerce, özellikle Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri desteklemek amacıyla birçok yayın hazırlandı.

Ülke genelinde akademik başarının artırılması amaçlanan, binlerce sorudan oluşan ünite tekrar testleri, çalışma fasikülleri ve beceri temelli kitaplardan oluşan bu yayınlar öğrencilere ulaştırılmak üzere ilçe müdürlerine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü de milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlattırılan bu yayınları törenle ilçe milli eğitim müdürlerine teslim etti.

Bura bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz pandeminin eğitim üzerindeki etkisinin en aza indirilmeye çalışıldığının altını çizdi.

BU KAPSAMDA;

2019-2020 Yıllarında;

- 2, 3 ve 4.Sınıf düzeylerinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan Çalışma Soru Kitapları hazırlandı.

- 4. Sınıf düzeyinde 6 temel dersin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) tüm üniteleri kapsayan aylık Çalışma Fasikülleri yayınlandı.

- 5, 6 ve 7. Sınıf düzeylerinde 6 temel dersin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) tüm üniteleri kapsayan Beceri Temelli Soru Kitapları yayınlandı.

- 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde 4 temel dersin tüm üniteleri için etkinlik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan aylık Çalışma Fasikülleri oluşturuldu.

- 8.Sınıf öğrenciler için LGS’ye yönelik beceri temelli Çalışma Soru Kitapları hazırlandı.

- 9, 10, 11 ve 12. Sınıf düzeylerinde 9 temel dersin (Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) tüm ünitelerini kapsayan Ünite Tekrar Testleri yayınlandı.

- 2. Sınıftan 12.sınıfa kadar tüm sınıf düzeyleri için hazırlanan bu çalışmalar 18 çeşit kitap haline dönüştürüldü.

- Bu kitaplar Genel Müdürlük web sayfasında odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden ülkemizdeki tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirildi.

- Bu kitaplar, internet erişimi, tablet ya da bilgisayarı olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler öncelikli olmak üzere müdürlüğümüzce ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

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