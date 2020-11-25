MEB Kahramanmaraş’ta yılın öğretmenini seçti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yurt genelinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla düzenlenen yılın öğretmeni seçimlerinde Kahramanmaraş’ta yılın öğretmeni Filiz Avcı Dişçeken oldu.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 12:24
MEB Kahramanmaraş’ta yılın öğretmenini seçti

125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenlerinden olan Filiz Avcı Dişçeken, Kahramanmaraş’ta yılın öğretmeni seçilmesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yılın öğretmeni klibinde konuşan Dişçeken, 81 İlden temsilci öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanımız ile buluştuk. Salgın nedeniyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın öğretmen gününü kutlarım” dedi. 

#MEB #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:16
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7