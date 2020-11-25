MEB Kahramanmaraş’ta yılın öğretmenini seçti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yurt genelinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla düzenlenen yılın öğretmeni seçimlerinde Kahramanmaraş’ta yılın öğretmeni Filiz Avcı Dişçeken oldu.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 12:24
125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenlerinden olan Filiz Avcı Dişçeken, Kahramanmaraş’ta yılın öğretmeni seçilmesiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yılın öğretmeni klibinde konuşan Dişçeken, 81 İlden temsilci öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanımız ile buluştuk. Salgın nedeniyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın öğretmen gününü kutlarım” dedi.
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