Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz üyelere hitap etti!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 14:36 01.12.2021, 17:37
Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu.
Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Öksüz şehirde önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade ederek birlikte çok daha büyük işlerin başarılabileceğine dikkat çekti.
Kurulacak olan OSB’lerin iş dünyası içinde önemli olduğunu belirten Meclis Başkanı Öksüz bununla birlikte Sanayi alanında bir düzenin geleceğini vurguladı.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
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