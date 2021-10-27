Meclis Başkanı Öksüz, iş dünyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu!
KMTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 12:05 27.10.2021, 18:57
Ekim ayı meclis toplantısının açılışını gerçekleştiren Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Çin’in ve uzak doğu’nun artık kapılarını çalmaya başladığını söyledi.
Meclis Başkanı Öksüz konuşmasının devamında istihdamı kendilerinin yaratmak zorunda olduğuna vurgu yaptı.
Meclis toplantısı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Hanefi Öksüz meclis toplantısına şeref misafiri olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a başarı dileklerinde bulundu.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Athletic Bilbao
|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|10
|13
|12. Villarreal
|10
|12
|13. Mallorca
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Cádiz
|11
|8
|18. Granada
|9
|7
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2
Günlük GazetelerTümü