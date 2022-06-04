Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsünü açtı

Medicana kalitesiyle ‘Yenilikçi Eğitim Ekosistemi’ni, ‘Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı’nı ve Modern Müfredatı referans alan MBA Okulları’nın, 11. kampüsü olan Kahramanmaraş Kampüsü 2022-2023 akademik yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak bu sebeple yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ise Ramada’da tanıtım lansmanı düzenledi.

Lansmana Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü Kurucusu Halil Düzgün, Medicana Eğitim Grubu CEO’su Ayfer BATI, Genel müdür yardımcıları Duygu kılıç, Serkan Karabulut, Ortaokul ve lise koordinatörü Derya Özkan Yavuz, çok sayıda veli ve basın mensubu katılım sağladı.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Medicana Eğitim Grubu CEO’su Ayfer BATI, eğitim kurumu hakkında bilgiler verdi.

Programda eğitimciler MBA Okulları hakkında bilgiler paylaştı.

Programın ardından MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü Kurucusu Halil Düzgün ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “çok önemli bir eğitim kurumunu kentimize kazandırmanın, mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.