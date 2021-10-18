Medyacı olmak isteyen gençler Kahramanmaraş’ta buluştu!

Proje kapsamında oyuncu Hilal Anay ve kısa film yönetmeni ece anay konuk olarak geldi.

Gazeteciliğe, tv, radyo ve programcılığa meraklı lise ile üniversite öğrencileri Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Geziye kurtuluş destanı panorama müzesinden başlayan heyet daha sonra mado çiftliğine giderek dondurmanın serüvenini öğrendi.

Kentin tarihi mekanlarından olan bahtiyar yokuşu ve kaleyi de gezen heyet yedi güzel adam müzesini ziyaret ederek edebiyatın ve şiirin usta isimleri hakkında bilgiler edindi.

Program sonunda aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan oyuncu Hilal Anay kahramanmaraş’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kısa film yönetmeni Ece Anay ise projenin çok önemli olduğunu ve bu tür projelere daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Derneği proje koordinatörü Sibel Atıcı da gençlerin hayal dünyasını Kahramanmaraş’la bağdaştırma amaçladıklarını söyledi.