Mega Dental Klinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açıldı

Açılış kurdelesi Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer tarafında kesildi.

Dış tabibi. Ahmet Şerafettin Sürmelioğlu ve Dış tabibi. Merve Güzelbulut, Sürmelioğlu Mega Dental Klinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında bilgiler verdi.

