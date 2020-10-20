Megapark Hastanesi Başhekimi Gökpınar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında haftaiçi her sabah izleyicisiyle buluşan sunuculuğunu ise Kurtuluş Şükür’ün yaptığı Güne Başlarken Programına Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gökpınar 4,5 G canlı bağlantısıyla konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 16:11
Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gökpınar, programda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı hakkında açıklamalarda bulundu. Pembe kurdelenin meme sağlığı konusunda toplumda bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.
Gökpınar öte yandan meme kanseri nedir? Sorusuna ise şöyle cevap verdi.
Canlı bağlantı sonrası hastane çalışanları, mesai arkadaşlarına ve gelen hastalara pembe kurdele dağıtımında bulundu. çalışanlar, pembe kurdelenin anlamını anlatarak farkındalık ayını kutladılar.
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