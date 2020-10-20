Megapark Hastanesi Başhekimi Gökpınar, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gökpınar, programda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı hakkında açıklamalarda bulundu. Pembe kurdelenin meme sağlığı konusunda toplumda bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirildiğini ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.

Gökpınar öte yandan meme kanseri nedir? Sorusuna ise şöyle cevap verdi.

Canlı bağlantı sonrası hastane çalışanları, mesai arkadaşlarına ve gelen hastalara pembe kurdele dağıtımında bulundu. çalışanlar, pembe kurdelenin anlamını anlatarak farkındalık ayını kutladılar.