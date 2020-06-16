Megapark Hastanesi Başhekimi Gökpınar, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gökpınar Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken Programına canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 13:40
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Başhekim Gökpınar Megapark Hastanesi hakkında bilgiler verdi.
Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Halil İbrahim Gökpınar konuşmasının devamında hastane olarak kovid-19 sürecinde neler yaptıklarını izleyicilerle paylaştı.
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