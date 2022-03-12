Megapark Hastanesi, çalışanlarına plaket takdim etti
Megapark Hastanesi Yönetimi, Bünyesinde Hizmet Veren Çalışanlarına Plaket Takdim Etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 17:18 12.03.2022, 17:24
Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz’ın Sunumuyla; Hastane Başhekimi Uzman Doktor Hasan Aksüt, Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Orhan Sünbül Ve Uzman Doktor Halil İbrahim Gökpınar Tören Eşliğinde Çalışanların Plaketini Takdim Etti.
Plaketlerini alan sağlık çalışanları duygularını Aksu Haber’e anlattı.
Konuyla ilgili konuşan Özel Megapark Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Aksüt, “hastanemizde emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
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