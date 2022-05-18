Megapark Hastanesi SGK tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi!
Başarılarıyla Sağlık sektöründe adından sıkça söz ettiren özel MEGAPARK hastanesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 17:22 18.05.2022, 19:54
2021 yılı içerisinde en çok kadın sigortalı istihdamı sağlayan şirket olan özel MEGAPARK hastanesine, teşekkür belgesi, sosyal güvenlik kurumu başkanı Cevdet ceylan adına Kahramanmaraş SGK il müdürü Harun Akbalaban tarafından MEGAPARK Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu’na takdim edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK il müdürü Harun Akbalaban, kadın istihdamına önem verdikleri için MEGAPARK hastanesine teşekkür etti.
MEGAPARK Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu ise “bize bu ödülü layık gören sosyal güvenlik kurumumuza teşekkür ediyoruz megapark hastanesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
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