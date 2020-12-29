Megapark hastanesinden örnek davranış!

Dr. Murat Çam'ın editörlüğünde hazırlanan 100 Doktor 100 Tarif" adlı yemek kitabı projesinde, oradan gelecek gelirleri Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, çocuklarının eğitimi için harcanmak üzere Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına (KAHEV) bağışlanacak.

Projede Elde edilen gelirinin tamamı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılması nedeniyle, Megapark hastanesi ’de, Bu anlamlı projeye destek verdi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. M. Hanifi Dağoğlu, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nagehan Öncülokur, ‘böyle bir projeye destek vermek bizleri çok mutlu etti’ dedi.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Özdarendeli, 100 doktor 100 tarif projesiyle ilgili bilgiler verdi.