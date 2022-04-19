Megapark ve Markasi ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi

Birlik beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan ramazan ayında bir restoran da düzenlenen yemekte doktor ve yöneticiler görüş alışverişinde bulunarak mevcut durumu değerlendirdi.

Program sonun da bir açıklama yapan Megapark Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Aksüt ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uyduklarını ifade etti.

Megapark ve Markasi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu iki hastanenin hekimlerinden oluşan güzel bir yemek olduğuna dikkat çekti.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Orhan Sünbül geleneksel olarak heryıl düzenlenen iftarda bir araya geldiklerini ifade etti.

Başhekim Yardımcısı Halil İbrahim Gökpınar da uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İftar programına katılım sağlayan hekimler ise programı düzenleyenlere teşekkür etti.