Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, tiyatro gösterilerinden söyleşiye, konserden konferansa kadar pek çok etkinlik ay boyunca kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Etkinlik takvimi kapsamında, 12 Mart Cumartesi günü (yarın) Fatih Akbaba ile ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı’ adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 15.00’da başlayacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli konuklarımızı Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Fatih Akbaba, ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı’ adlı söyleşi etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. NFK’da 15.00’da başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.