'Mehmet Akif Ersoy’ paneli düzenlendi!
Kahramanmaraş’ta Anadolu mektebi tarafından ‘Mehmet Akif Ersoy’ paneli düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 16:31 10.03.2022, 16:38
Mehmet gümüşer Anadolu lisesinde gerçekleştirilen panele İl Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Yılmaz, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere panel öncesi Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesinin tanıtım filmi izletildi ve ardından panele geçildi.
Panel sonrasında Mehmet Akif Ersoy için dualar edildi.
Program hakkında Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Mehmet Akif’in hayatını gençlerimizden duymak beni çok duygulandırdı diye konuştu.
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