Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma yarışmasının finali yapıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ödüllü yarışmalarında dereceye giren ilk adaylar belli oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 17:09 12.10.2021, 18:07
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde lise öğrencileriyle gerçekleştirilen “Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini güzel okuma yarışması” finalinde öğrenciler performanslarıyla beğeni topladı.
Büyükşehir belediyesi kültür spor ve turizm dairesi başkanı duran doğan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin öneminde bahsetti.
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