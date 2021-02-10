Mehmet Akif’te Aşıklar geçidi

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kutlama programı çerçevesince Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlı sanatçıların katılımıyla Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserde sahne alan mahalli sanatçılar, birbirinden harika Maraş Türküleri’ni seslendirdiler.

Maraş Türküleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserinde Ali Aslan (Aşık Alinay) Kevser Özdemir, Osman Özdemir, Zekiye Tolu (Tolunay) ve İhsan Öksüz (Öksüz Ozan) sahne aldı. Konser sonrasında sanatçılar 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek, etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.