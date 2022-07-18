Mehmet Balduk, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Balduk'un ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Balcıoğlu protokol üyeleri, ticaret sanayi odaları ve ticaret borsaları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Aksu TV ailesi olarak iş dünyasının duayen isimlerinden biri olan merhum Mehmet Balduk’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuyoruz.