Mehmet Balduk’a veda!

Kahramanmaraş iş dünyasına ve sanayisine büyük katkılar sunan İş İnsanı Balduk için KMTSO’da veda töreni düzenlendi.

KMTSO fuaye alanında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, il ve ilçe teşkilatları ve ilçe belediye başkanları, protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende kmtso yönetim kurulu başkanı şahin balcıoğlu bir konuşma yaptı.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de yaptığı konuşmada çok kıymetli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Daha sonra sevdikleri ve sevenleri Kahramanmaraş iş dünyasının sevilen ismi Mehmet Balduk’u ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti.

Bizde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.