Mehmet Beşen: ‘Poliçeler, evlerin gerçek M²’si üzerinden yapılmalı’
Türkiye'nin deprem kuşağı içerisinde yer alması zorunlu deprem sigortasının önemini kat kat artırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 13:17 25.01.2021, 17:12
Özellikle 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve İzmir depremleri vatandaşların DASK konusunda daha hassas olmalarını sağladı
Birinci Derecede Deprem Bölgesi Olan Kahramanmaraş’ta Dask’a ilgi nasıl?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşen sigortacılık acente sahibi Mehmet Beşen, poliçeler hazırlanırken vatandaşlar, evlerinin gerçek M²’si üzerinden yaptırması gerektiğini vurguladı.
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