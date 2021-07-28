Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Elbistan Festivali'nin ikinci gününde kentte heyecanlı anlar yaşandı. Gün içinde okçuluk ve flyboard gösterilerine yer verilirken, akşam saatlerinde sahne alan şarkıcı Mehmet Erdem halkı coşturdu.
Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem, sahne aldı.
Gün içerisinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de katıldığı etkinliklerde okçuluk ve fly board gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.
Günün sonunda ise ünlü, sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı.
Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Konserde Erdem, "Acıyı sevmek olur mu?", "Sensiz Ben Olamam" gibi şarkıların da arasında olduğu çok sayıda eser seslendirdi. Sanatçının şarkılarına vatandaşlarda eşlik etti.
Erdem, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.
Festivalde bugün akşam Yusuf Güney, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent ve Melek Mosso sahne alacak.
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