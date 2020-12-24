Mehmet Fiskeci'den Aksu TV'ye övgü dolu sözler

Aksu Tv’nin aldığı ödül ve Cüneyt Beyit…

Daha kurulduğu günlerde, sloganı bu olmuştu, ‘Dünyaya açılan pencere…’

Elhak doğruydu. Bana göre sadece batıya değil, dünyanın dört bir kıtasına yayın yapan, kapıları açan ve aralayan görsel yayın organımız Aksu Televizyonu, kentin siyasi, ekonomik, tarım, toplumsal hafızası kimliği ile insanları doğru bilgilendirme noktasında senelerdir yayınını başarı ile sürdürüyor.

Günümüzde en hızlı iletişim aracı artık televizyonlar. Bir yayın, anında kırsala ulaşıyor, kıtalararası mesafeleri saniyenin binde biri hızında insanlarla buluşturuyor, insanların vatanından, memleketinden, sevdiklerinden, tanıdıklarından ve markalarından, firmalarından bilgisi oluyor.

Sanıyorum 13 yılı geçti.

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Şimdi batıya açılan penceremiz olan AKSU TELEVİZYONU, başarısına bir yenisini daha ekledi ve “İbrahim Toru Yılın Yerel Televizyon özel ödülüne” layık görülmüş.

Gururlandım, onur duydum, sevindim.

Her ne kadar bu yayın kuruluşunu burnunun ucu ile itenler çıksa da, Aksu Tv. bizim kardeşim. Yükselen değerimiz, haykıran sesimiz.

En etkili iletişim aracı.

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Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından bu yıl 6. Düzenlenen Medya ödülleri paylaşımında Aksu Televizyonumuz ödüle layık görülürken, yılın televizyonu olma özelliğini muhafaza ederken, burada bir hakkı teslim etmeden geçemeyeceğim.

Bugün televizyonun başında, sorumlu olarak, diğer adıyla Genel Müdürü olarak sevgili Cüneyt Beyit kardeşimiz var.

Geldiği günden bu yana, tüm enerjisini, tüm heyecanını, tüm bilgi ve birikimini televizyona harcadı. Yılları, ayları, haftaları televizyonda geçti. Daha çok izlensin, daha çok halkla buluşsun, insanlar hasret ve özlemlerini daha seri gidersin diye senelerdir çırpındı durdu.

Rabbim de emeklerini zayi etmedi.

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Tabi hiçbir başarı tesadüf değil. Belki klasik cümle oldu ama doğrudur, televizyonun bu günlere gelmesinde, başarı grafiğini her geçen gün artırmasında, ödül ve ödüller almasında sayın Ahmet Yener kardeşim kadar, Genel Müdür sayın Cüneyt Beyit’in, Yardımcıları Erol Öner’in, Mehmet Ali Tatlı’nın, sunucusu, televizyonun her şeyi, jokeri olan sevgili Murat Eğridağ ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Bu televizyonun, bu kanalın, bu görüntülü yayın organının yaşaması lazım. Koskoca büyükşehiriz, bir televizyonu bize çok görenler çıkmıyor değil. O bakımdan, herkesin desteğine ihtiyacı var.

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Sen, ben, ötekiler sahip çıkmak zorundayız. Daha kaliteli yayınlar, daha kaliteli programlar daha kaliteli sunumlar için herkes gibi, hepimizi gibi Aksu Tv. da destek görmek ister.

Bizler bu desteği esirgememeliyiz. Karınca kararınca, çam sakızı çoban armağanı türünden, ama az, amma çok. Destek şart!

Her zaman yükselen değerimiz, yükselen sesimiz olsunlar!

Dünkü yazımda demiştim, ‘yerel medyası iyi, güçlü olan lig atlar mı?’ diye. Destek olursak lig de atlar, süper lige de çıkar, şampiyon da olur.