Mehmet Geçkil güven tazeledi

Kahramanmaraş Sandalyeciler Döşemeciler Oymacılar Kereste İmal ve Satıcıları Odası’nda Genel Kurul heyecanı yaşanırken, tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Geçkil bir kez daha güven tazeledi.



Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği binası toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul’da Mehmet Geçkil, 5. kez oda başkanı oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Geçkil, duygularını ve projelerini Aksu Haber’e anlattı.