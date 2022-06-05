Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Geleneksel Mezuniyet Şenliği

Eğitime verdiği çok büyük değerle her yıl onlarca öğrencisini üniversiteye yerleştiren Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi geleneksel mezuniyet şenliğinde Türkiye’nin geleceği olan öğrencileri mezun etti.

Mezuniyet şenliği eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz ve eşi hukukçu yazar inşaat mühendisi Serdar Erdoğan Yılmaz, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımı ile Kahramanmaraş’ın incisi Başkonuş yaylasında gerçekleşti.

Daha sonra öğrenciler tek tek sahneye çağırılarak okulun isim sahibi olan Mehmet Gümüşer’in kızı eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Program sonunda bir açıklama yapan Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi Müdürü Salman konuşmasında öğrencilerin 12 yıllık eğitim hayatının hasat zamanına ulaştıklarını söyledi.

Programa katılım sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyerek düzenleyenlere teşekkür etti.

Hukukçu-Yazar, İnşaat Mühendisi Serdar Erdoğan Yılmaz ise çok büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi.

Son olarak okulun annesi, Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz ise bu mutluluğun kelimelerle ifade edilemeyeceğinin altını çizdi.

Geleneksel Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi mezuniyet şenliği mezun olan öğrencileri keplerini hava fırlatmasıyla son buldu.